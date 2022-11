PRÉSENTATION LITTÉRAIRE : CHRISTINE DAUX Bussang Bussang Catégories d’évènement: Bussang

Vosges

PRÉSENTATION LITTÉRAIRE : CHRISTINE DAUX Bussang, 10 décembre 2022, Bussang. PRÉSENTATION LITTÉRAIRE : CHRISTINE DAUX

9 allée du Casino Casino de Bussang Bussang Vosges Casino de Bussang 9 allée du Casino

2022-12-10 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-10

Casino de Bussang 9 allée du Casino

Bussang

Vosges Bussang Présentation du polar « La fille aux amulettes » par Christine DAUX, son auteur. C’est l’histoire d’un village, proche du Champ du Feu, où il se passe des choses étranges : bétail malade, empoisonnements, disparitions…Un matin, c’est le corps sans vie d’un jeune du village qui est retrouvé dans un fossé. Face à de tels événements, les esprits s’échauffent vite. La rumeur est allumée et court comme un feu-follet. Les vieilles superstitions ne tardent guère à refaire surface… +33 3 29 28 88 00 http://www.casino-bussang.fr/ Christine DAUX

Casino de Bussang 9 allée du Casino Bussang

dernière mise à jour : 2022-11-14 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES

Détails Catégories d’évènement: Bussang, Vosges Autres Lieu Bussang Adresse Bussang Vosges OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES Casino de Bussang 9 allée du Casino Ville Bussang lieuville Casino de Bussang 9 allée du Casino Bussang Departement Vosges

Bussang Bussang Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bussang/

PRÉSENTATION LITTÉRAIRE : CHRISTINE DAUX Bussang 2022-12-10 was last modified: by PRÉSENTATION LITTÉRAIRE : CHRISTINE DAUX Bussang Bussang 10 décembre 2022 9 allée du Casino Casino de Bussang Bussang Vosges OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES Bussang Vosges

Bussang Vosges