Présentation Les maisons traditionnelles rurales dans le Cap Sizun Plogoff, 15 janvier 2023, Plogoff

Finistère Plogoff Présentation Les maisons traditionnelles rurales dans le Cap Sizun, dans le cadre des événements Les dimanches à la Pointe. Intervenant : Fabien SERRE, Chargé de l’inventaire du patrimoine du Cap Sizun à la Communauté de communes Cap-Sizun Pointe du Raz. À travers une projection de photographies actuelles ou plus anciennes, cette présentation, suivie d’un temps d’échange et d’un goûter participatif, propose de découvrir l’évolution des maisons traditionnelles capistes sur près de quatre siècles. contact@pointeduraz.com +33 2 98 70 67 18 http://www.pointeduraz.com/ Maison de la Pointe du Raz Maison de Site Plogoff

