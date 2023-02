Présentation La toponymie côtière du Cap Sizun Maison de la Pointe du Raz Plogoff Plogoff Catégories d’Évènement: Finistère

Plogoff

Présentation La toponymie côtière du Cap Sizun Maison de la Pointe du Raz, 12 mars 2023, Plogoff Plogoff. Présentation La toponymie côtière du Cap Sizun Maison de Site Maison de la Pointe du Raz Plogoff Finistère Maison de la Pointe du Raz Maison de Site

2023-03-12 – 2023-03-12

Maison de la Pointe du Raz Maison de Site

Plogoff

Finistère Plogoff Intervenant :Hervé THOMAS, érudit local originaire du Loch. Dans le cadre de la série d’événements les dimanches à la Pointe. Hervé THOMAS s’appuiera sur une projection de documents, photographies et vidéo actuelles, ou plus anciennes, pour dresser un inventaire des toponymes à travers une approche historique, géographique et géologique. Il abordera également leur évolution dans le temps.

Vous pourrez échanger avec lui à l’issue de la présentation et profiter d’un goûter participatif. contact@pointeduraz.com +33 2 98 70 67 18 https://www.pointeduraz.com/fr/content/pr%C3%A9sentation-les-especes-emblematiques-du-cap-sizun-les-dimanches-%C3%A0-la-pointe Maison de la Pointe du Raz Maison de Site Plogoff

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plogoff Autres Lieu Plogoff Adresse Plogoff Finistère Maison de la Pointe du Raz Maison de Site Ville Plogoff Plogoff lieuville Maison de la Pointe du Raz Maison de Site Plogoff Departement Finistère

Plogoff Plogoff Plogoff Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plogoff plogoff/

Présentation La toponymie côtière du Cap Sizun Maison de la Pointe du Raz 2023-03-12 was last modified: by Présentation La toponymie côtière du Cap Sizun Maison de la Pointe du Raz Plogoff 12 mars 2023 finistère Maison de la Pointe du Raz Plogoff Maison de Site Maison de la Pointe du Raz Plogoff Finistère Plogoff

Plogoff Plogoff Finistère