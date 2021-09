Nancy Palais du Gouvernement Meurthe-et-Moselle, Nancy Présentation historique d’un hôtel particulier, symbole de l’entrée de la Lorraine dans le royaume de France Palais du Gouvernement Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

Présentation historique d'un hôtel particulier, symbole de l'entrée de la Lorraine dans le royaume de France Palais du Gouvernement, 18 septembre 2021, Nancy.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Palais du Gouvernement Gratuit. Présentation historique rapide du monument (environ 15 min). Les explications se feront donc en continu sur la durée des créneaux horaires d’ouverture du bâtiment.

Ce vaste hôtel particulier construit à la demande du duc de Lorraine Stanislas ouvre exceptionnellement ses portes lors de ce week-end ! Palais du Gouvernement Hémicycle Charles de Gaulle, Place de la Carrière, 54000 Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

