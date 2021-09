Salon-de-Provence Château de l'Emperi 13300 Salon de Provence Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Présentation historique du costume civil Château de l’Emperi 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Château de l'Emperi 13300 Salon de Provence, le samedi 18 septembre à 16:00

Venez assister à un défilé de mode inédit pour découvrir ce que portaient les hommes et les femmes sous Napoléon et les évolutions vestimentaires.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

L’association salonaise « Coudre l’Histoire » effectuera une présentation historique du costume civil de la période Empire avec des modèles vivants Château de l’Emperi 13300 Salon de Provence Montée du puech Salon de Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

