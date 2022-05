Présentation guidée des oeuvres du Musée Henri-Boëz dans la Micro-Folie ! Salle Sthrau, 14 mai 2022 18:00, Maubeuge.

Nuit des musées Présentation guidée des oeuvres du Musée Henri-Boëz dans la Micro-Folie ! Salle Sthrau Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Venez découvrir les œuvres du Musée de Maubeuge qui rejoignent le catalogue de la Micro-Folie !

Les collections du Musée Henri-Boëz rejoignent le catalogue des Micro-Folies. Nous vous présenterons les oeuvres concernées à l’occasion de 5 séances : 18h, 19h, 20h, 21h et 22h.

La Salle Sthrau est une ancienne chapelle jésuite rénovée dans un style Art déco par les frères Lafitte en 1927. En plus d’abritée la Micro-Folie de Maubeuge, cette salle accueille une programmation culturelle musicale et théâtrale notamment, ainsi que des conférences et des expositions.

Gratuité, parkings et arrêts de bus à proximité

https://ville-maubeuge.fr/la-salle-sthrau/ https://fr-fr.facebook.com/sallesthrau/

Free parking, parking and bus stops nearby Free entry, subject to availability Saturday 14 May, 18:00

La Salle Sthrau is an old Jesuit chapel renovated in an Art Deco style by the Lafitte brothers in 1927. In addition to the Maubeuge Micro-Foundation, this venue hosts musical and theatrical cultural programming, as well as conferences and exhibitions.

Las colecciones del Museo Henri-Boëz se unen al catálogo de los Micro-Folies. Les presentaremos las obras en 5 sesiones: 18h, 19h, 20h, 21h y 22h.

Entrada libre, dentro de los límites de las plazas disponibles Sábado 14 mayo, 18:00

4 rue Georges Paillot 59600 Maubeuge Hauts-de-France