Paris KONEXIO Paris Présentation formation numérique de base « DIGITALL » – Konexio KONEXIO Paris Catégorie d’évènement: Paris

Présentation formation numérique de base « DIGITALL » – Konexio KONEXIO, 1 décembre 2021, Paris. Présentation formation numérique de base « DIGITALL » – Konexio

KONEXIO, le mercredi 1 décembre à 14:00

Compétences numériques : Vous souhaitez suivre une formation informatique tout en améliorant vos compétences professionnelles ? Ou apprendre à faire les tâches du quotidien qui nécessitent des compétences numériques au sein d’un environnement multiculturel ?​

entrée libre, sur inscription

Présentation des formations numériques de base pour tous et toutes – 4 niveaux, 1 voie vers l’alphabétisation numérique KONEXIO 15 rue de la Réunion 75020 PARIS Paris Quartier de Charonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T15:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu KONEXIO Adresse 15 rue de la Réunion 75020 PARIS Ville Paris lieuville KONEXIO Paris