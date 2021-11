Paris KONEXIO Paris Présentation formation Développeur web et témoignages d’anciens KONEXIO Paris Catégorie d’évènement: Paris

Présentation formation Développeur web et témoignages d’anciens KONEXIO, 2 décembre 2021, Paris. Présentation formation Développeur web et témoignages d’anciens

KONEXIO, le jeudi 2 décembre à 10:00

Présentation de notre formation -Développeur web : un programme fullstack certifiant -Echanges avec deux anciennes apprenantes Comment candidater ? Le programme Développeur web est ouvert aux apprenants validant le test technique et un entretien de motivation

entrée libre, sur inscription

Comment accéder aux métier de Développeur Web KONEXIO 15 rue de la Réunion 75020 PARIS Paris Quartier de Charonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T10:00:00 2021-12-02T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu KONEXIO Adresse 15 rue de la Réunion 75020 PARIS Ville Paris lieuville KONEXIO Paris