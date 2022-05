Présentation expo – Hommage à Morice : La vie, absolument !

Présentation expo – Hommage à Morice : La vie, absolument !, 24 juin 2022, . Présentation expo – Hommage à Morice : La vie, absolument !

2022-06-24 – 2022-07-23 Exposition retraçant l’itinéraire de Morice Benin. À travers des photos et des documents, découvrez l’itinéraire de l’artiste et de l’homme épris d’absolu, humaniste, écologiste, amoureux… dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville