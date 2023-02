Présentation et soutine de l’association Banzaï Les Eyzies OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère Les Eyzies Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne Les Eyzies Soutien aux initiatives paysannes, populaires et culturelles. 16h : loto Loco, crêpes -grande roue

18h : apéro-fanfare

19h : repas chanté

20h : pluma blanca (bal trad’)et DJ’ (vinyles des îles) Soutien aux initiatives paysannes, populaires et culturelles. A partir de 16h : loto Loco, crêpes -grande roue, apéro-fanfare, repas chanté, pluma blanca (bal trad’)et DJ’ (vinyles des îles). ©Enrique de Pixabay

