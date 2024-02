Présentation et soutien de l’Asso Banzaï Halle paysanne Les Eyzies, samedi 9 mars 2024.

Présentation et soutien de l’Asso Banzaï Halle paysanne Les Eyzies Dordogne

L’association Banzaï, qui a pour objectif de faire avancer les initiatives paysannes, culturelles et populaires, organise une journée remplie d’animations, à la halle des Eyzies. Au programme 15h Loto Loco, 18h apéro fanfare, 19h repas rappé, 20h30 bal populaire avec DJ Jérôme (chanteur et musicien), 23h-2h DJ Là bas et DJ Shadog system. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 15:00:00

fin : 2024-03-09

Halle paysanne 2 Avenue de la préhistoire

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine asso.banzai@proton.me

