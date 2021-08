Roubaix ARA - Autour des Rythmes Actuels Nord, Roubaix Présentation et projection du film documentaire “La Cantatrice Chôme” de Florent Barrallon ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix Catégories d’évènement: Nord

ARA – Autour des Rythmes Actuels, le samedi 18 septembre à 14:30

Présentation et projection du film documentaire “La Cantatrice Chôme” de Florent Barrallon (30 min, 2020) Spécialisé dans le champ de la lutte contre les discriminations, Florent Barrallon est réalisateur du documentaire « La Cantatrice Chôme » (bande annonce), qui fait le point sur la sous-représentation des femmes dans trois styles musicaux (rock, hip-hop et électro), tout en essayant de comprendre les mécanismes qui sont à même d’expliquer cette situation et valoriser les initiatives mises en place pour progresser vers plus d’égalité. Suivi d’un temps de discussion avec le public, en présence du réalisateur Florent Barrallon, et des intervenant·e·s ayant participé à l’étude.

Entrée libre

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:00:00

