Ormes Mairie Loiret, Ormes Présentation et participation aux vendanges Mairie Ormes Catégories d’évènement: Loiret

Ormes

Présentation et participation aux vendanges Mairie, 18 septembre 2021, Ormes. Présentation et participation aux vendanges

Mairie, le samedi 18 septembre à 10:00 Limité à 12 personnes

animé par Laurent Rabier. Le lieu de rendez-vous vous sera donné lors de votre réservation. Mairie 147 rue Nationale 45140 Ormes Ormes Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Ormes Autres Lieu Mairie Adresse 147 rue Nationale 45140 Ormes Ville Ormes lieuville Mairie Ormes