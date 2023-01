Présentation et dédicace du livre “Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve” Neuville-sur-Vanne Neuville-sur-Vanne Neuville-sur-Vanne Catégories d’Évènement: Aube

Aube Neuville-sur-Vanne Samedi 4 février : NEUVILLE SUR VANNE – Présentation et dédicace du livre “Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve” par Pascal Poinsenot, auteur et comédien. Rendez-vous à 10h dans l’ancienne salle de l’école maternelle. Pascal Poinsenot vous fera découvrir, en avant première, sa biographie romancée, illustrée par ses soins, de Paul Chomedey. Avant la séance de dédicace, il présentera son oeuvre. Organisé par le Comité Paul Chomedey de Maisonneuve. Contact : +33 (0)3 25 73 63 75 – comite.chomedey@outlook.com comite.chomedey@outlook.com +33 3 25 73 63 75 Pexels

