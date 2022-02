Présentation et dédicace de Jeanne Truong Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Présentation et dédicace de Jeanne Truong Plouha, 5 mars 2022, Plouha. Présentation et dédicace de Jeanne Truong Librairie-salon de thé Babelle 1, rue du 8 mai 1945 Plouha

2022-03-05 18:00:00 – 2022-03-05 20:00:00 Librairie-salon de thé Babelle 1, rue du 8 mai 1945

Plouha Côtes d’Armor Plouha Présentation et dédicace par Jeanne Truong de son roman « Ceux qui sont restés là-bas ».

Roman Gallimard, finaliste du Prix de la Francophonie des cinq continents 2021.

