Chapelle des Pénitents blancs, le samedi 18 septembre à 10:30

La restauratrice de tableaux Carole CHIRCHIRELLO-DENINGER et la restauratrice de bois dorés M. LINZER présenteront trois toiles restaurées en 2021 par la Confrérie : L’adoration des Mages (XVIIe siècle) Judith et Holopherne (XVIIIe siècle) Vue de la galerie d’un hôpital de femmes par Clérian (XIXe siècle) Présentation de la restauration de trois tableaux. Chapelle des Pénitents blancs 14 rue Jacques Coeur 34000 Montpellier Montpellier Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00

