Nîmes Église Saint-Paul Gard, Nîmes Présentation et audition de l’orgue Église Saint-Paul Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Présentation et audition de l’orgue Église Saint-Paul, 18 septembre 2021, Nîmes. Présentation et audition de l’orgue

Église Saint-Paul, le samedi 18 septembre à 15:00

L’orgue de l’église est réalisé en 1849 par Aristide Cavaillé-Coll, considéré comme le plus grand facteur d’orgue du XIXe siècle. Restauré en 1999, il est aujourd’hui dans un excellent état. Présentation et audition de l’orgue par Bruno Matéos, Président des Amis de l’orgue Cavaillé-Coll de l’église Saint-Paul de Nîmes. Samedi à 15h – durée 1h Organisées par Les Amis de l’orgue Cavaillé-Coll de l’église Saint-Paul de Nîmes Rdv place de la Madeleine

Rdv place de la Madeleine

Présentation et audition de l’orgue par Bruno Matéos, Président des Amis de l’orgue Cavaillé-Coll de l’église Saint-Paul de Nîmes. Église Saint-Paul Place de la Madeleine, 30900 Nîmes Nîmes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Église Saint-Paul Adresse Place de la Madeleine, 30900 Nîmes Ville Nîmes lieuville Église Saint-Paul Nîmes