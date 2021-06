Paris Bibliothèque Buffon Paris Présentation d’une interface musicale pour dialoguer avec les baleines Bibliothèque Buffon Paris Catégorie d’évènement: Paris

Bibliothèque Buffon, le samedi 26 juin à 15:00

La bibliothèque Buffon vous propose une rencontre-conférence avec Aline Pénitot, compositrice de musique électroacoustique, autrice de radio, navigatrice et documentariste. Elle viendra nous parler de l’interface numérique qu’elle a conçue avec le bioacousticien spécialiste en chants de baleines, Olivier Adam. Premier instrument de la lutherie numérique permettant de jouer à partir des sons émis par les baleines et avec les baleines, l’ « interface musicale aquatique humain-machine-baleine » a parmi ses ambitions celle de soulever des questionnements sur nos relations humaines avec les animaux. Samedi 26 juin à 15h. Auditorium de la bibliothèque Buffon (5e étage). Tout Public. _Un projet soutenu par La Diagonale · Université Paris-Saclay_

