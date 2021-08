La Rochelle La Fraternité Charente-Maritime, La Rochelle Présentation d’une balade urbaine La Fraternité La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Fraternité, le dimanche 19 septembre à 10:00

### Vidéo-projection d’une balade urbaine dans le quartier de Laleu. Découvrez ce quartier en vous laissant guider par ses habitants qui racontent ce qu’ils y ont vécu. Une première présentation à 10 heures et une seconde à 11 heures.

Gratuit. Jauge à 30 personnes par séance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

