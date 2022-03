Présentation d’un ouvrage original Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-05-04 16:30:00 – 2022-05-04 17:15:00

Dans l'écrin de la salle de lecture de la Bibliothèque Humaniste, venez découvrir et admirer de près un ouvrage sorti exceptionnellement du trésor. Lors de ce moment privilégié, un médiateur culturel partagera avec vous l'histoire, le contenu, les origines de cet ouvrage, et parfois aussi les interrogations qu'il peut susciter.

