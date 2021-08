Menton L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Alpes-Maritimes, Menton Présentation d’un film d’Agnès Varda L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), le mardi 5 octobre à 15:00

Critique de cinéma bien connu notamment des auditeurs du Masque et la plume sur France Inter, président du Jury des 20es Rencontres du cinéma francophone en Beaujolais, Xavier Leherpeur est invité à la bibliothèque municipale pour présenter un film…… Entrée gratuite sur réservation au 04.92.41.76.60

Gratuit, sur inscription, passe sanitaire et masque obligatoire.

Par Xavier Leherpeur L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T15:00:00 2021-10-05T17:00:00

