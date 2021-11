Présentation d’un diaporama sur le Canal d’Orléans L’Argonaute, 12 novembre 2021, Orléans.

Présentation d’un diaporama sur le Canal d’Orléans

L’Argonaute, le vendredi 12 novembre à 18:30

AMAE et le Groupe Mémoires et Patrimoine du Comité des Sages de Saint Jean de Braye vous convient à la présentation d’un diaporama commenté sur le thème du Canal d’Orléans (construction, navigation, utilisation, cafés et restaurants, loisirs, 100ème anniversaire, etc.).

Entrée libre et gratuite, Pass Sanitaore

L'Argonaute 73 Bd Marie Stuart ORLEANS Orléans Loiret



2021-11-12T18:30:00 2021-11-12T20:30:00