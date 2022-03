Présentation du travail d’encadreur, restaurateur Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 2 avril 2022, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Présentation du travail d’encadreur, restaurateur Villedieu-les-Poêles 46 rue Carnot Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

2022-04-02 – 2022-04-03 Villedieu-les-Poêles 46 rue Carnot

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

L’Atelier vous propose des travaux de Préservation, Conservation et Restauration d’objets et documents graphiques et imprimés , ainsi que l’Encadrement d’Art :

– Préservation : Réalisation d’ouvrage permettant la protection, le rangement, le stockage…

– Conservation : Permettre une manipulation aisée d’un objet ou document fragilisé.

– Restauration : Restituer une intégrité, lisibilité, physique et esthétique.

Une gravure, une aquarelle, un parchemin, une affiche, un manuscrit, un dessin, un objet publicitaire, un jeu ancien, des boîtes, toutes estampes … j’interviens pour la pérennité et la transmission de vos objets et œuvres.

Mon travail est réalisé en respectant les règles et la déontologie de mon métier, l’intégrité matérielle et culturelle des œuvres :

– Une analyse des différentes problématiques et résolutions nécessaires est effectuée.

– Les traitements réalisés sont totalement réversibles.

– Les matériaux employés sont parfaitement compatibles entre eux et stables dans le temps.

De même, possédant une parfaite connaissance de l’Encadrement d’Art, je peux vous proposer des encadrements conservation, avec des montages conservation respectant l’œuvre et le travail précédant effectué quand nécessaire, des boitages et soclages, et tout montage particulier.

Je travaille aussi bien pour les particuliers, les collectionneurs que les institutions, et reste à votre disposition pour conseils, devis et interventions.

