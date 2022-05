Présentation du théâtre impérial Château de Fontainebleau,Cour d’Honneur Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Inauguré en 1857, ce joyau du Second Empire a été aménagé par l’architecte Hector Lefuel à la demande de Napoléon III. Récemment restauré, le théâtre dévoile toute la richesse et la délicatesse de son décor.

