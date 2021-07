Ribérac Ribérac Dordogne, Ribérac Présentation du territoire Ribéracois Vallée de l’Isle Ribérac Ribérac Catégories d’évènement: Dordogne

Ribérac

Présentation du territoire Ribéracois Vallée de l'Isle Ribérac, le mercredi 1 septembre à 10:00

Ribérac, le mercredi 1 septembre à 10:00

Mieux connaître son territoire pour mieux y évoluer

Sur inscription

Sur inscription – Ouvert à tous

2021-09-01T10:00:00 2021-09-01T12:00:00

