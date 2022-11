Présentation du spectacle « L’élan des langues : pop soap opéra » Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Présentation du spectacle « L’élan des langues : pop soap opéra » Médiathèque Hélène Berr, 13 janvier 2023, Paris. Le vendredi 13 janvier 2023

de 18h30 à 20h00

. gratuit

Présentation, sous la forme d’extraits joués, d’un spectacle original qui se joue au Théâtre de l’Opprimé du 1er au 3 février 2023 L’élan des langues est une création originale de la compagnie Ode et Lyre sous une forme opératique avec deux chanteurs lyriques, Stéphanie Marco et Paul-Alexandre Dubois, sur une musique composée pour l’occasion par Jonn Toad et Nicolas Cante en s’inspirant à la fois du répertoire classique, de la pop et de l’electro. Son sujet principal est la relation de couple – ou son idéalisation – , les comédiens/chanteurs, exploitant de façon ludique leur savoir-faire, y jouent avec des clichés qui collent aux années de leur adolescence et à leur vécu artistique, sur un fond de parodie des séries télévisées populaires, les soap. Les artistes proposent une rencontre et le co-auteur du livret avec Nadège Prugnard, l’écrivain Eugène Durif, présentera aussi sa nouveauté Lucia Joyce, folle fille de son père (éd. Canoë), à l’issue de la présentation ou en amont. Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 01 43 45 87 12 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

Frédéric Ambroisine Photo dans l’ambiance du spectacle « L’élan des langues »

