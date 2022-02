Présentation du recueil de poésies Dans les brumes de deux siècles Institut Cervantes Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Présentation du recueil de poésies Dans les brumes de deux siècles

Institut Cervantes, le mercredi 9 mars à 18:00

Dans la brume de deux siècles / En la bruma de dos siglos est un livre de poésie bilingue (espagnol/français) qui présente une sélection de poèmes de plusieurs poètes péruviens actuels. Ce livre parcourt la poésie péruvienne des derniers 50 ans, entre 1970 et 2020, pour nous proposer un panorama de la poésie péruvienne vivante, dans le cadre du bicentenaire de l’indépendance du Pérou. Dans la brume de deux siècles / En la bruma de dos siglos est le deuxième volume de la collection “Les rives embrassées”, édité par l’association bordelaise KLAC dans le but de faire découvrir au public français la vitalité de la poésie péruvienne.

Entrée libre dans le respect des règles sanitaires

Présentation d'un recueil de poèsie péruvienne, dans le cadre du Mois de la poésie
Institut Cervantes 57 cours de l'Intendance Bordeaux

2022-03-09

