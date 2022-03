Présentation du rapport : La francophonie au Mexique En ligne Mexico Catégorie d’évènement: Mexico

En ligne, le mercredi 4 mai à 00:00 En collaboration avec le Centre de Francophonie des Amériques et l’Université Nationale Autonome du Mexique un état de situation sur la francophonie au Mexique sera présenté. En ligne Calle Hipólito Taine 411, Polanco Mexico

