Présentation du Radar de Météo France Blaisy-Haut, mercredi 3 juillet 2024.

Présentation du Radar de Météo France Blaisy-Haut Côte-d’Or

Mis en service en 2006, ce radar est exploité par Météo-France dans un réseau d’une vingtaine d’appareils permettant de couvrir le territoire français.

Il détecte les précipitations (pluie, neige, grêle…) dans un rayon de 200 km et estime la quantité d’eau tombée dans un rayon de 100 km.

Sous sa bulle blanche, l’antenne en rotation émet une onde électromagnétique réfléchie par les précipitations.

L’analyse du signal retour permet de localiser les précipitations et de calculer leur intensité.

Cet équipement de prévention des risques pour la sécurité des personnes et des biens permet d’aider à la prévision des inondations, à gérer les ressources en eau, à surveiller les zones de précipitations et à améliorer les prévisions météos.

La tour supportant un radar de surveillance météorologique de Blaisy-Haut est située en dehors du village au lieudit sous le chemin de la Chaignois .

On peut y accéder en venant de Sombernon, direction Blaisy Haut.

La visite s’attachera à répondre à quelques questions

Qu’est qu’un radar ?

Comment comprendre ce bâtiment, son assemblage de module géométrique, ses fonctions, le choix des matériaux…

Comment l’intégrer au paysage ?

Entrée gratuite, sur inscription.

RDV au pied du radar (parking le long de la D16).

Présentation limitée à 25 personnes. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-03 18:00:00

fin : 2024-07-03

RDV au pied du radar (D16)

Blaisy-Haut 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté tourisme@ouche-montagne.fr

