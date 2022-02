Présentation du projet théâtral : L’Accusateur Public Notre-Dame de Bonne Nouvelle, 13 février 2022, Paris.

du dimanche 13 février au dimanche 3 avril à Notre-Dame de Bonne Nouvelle

_L’Accusateur Public_ est une pièce de théâtre qui ouvre une réflexion sur le mystère de la conversion, la Révolution française et le christianisme. Le **Theatron Kerygma** est une association théâtrale dont le but est de présenter des œuvres qui soulignent le mystère de l’existence et la dignité de l’homme et de la femme. Nous confions cette entreprise à sainte Thérèse de Lisieux, la Patronne des missionnaires, qui interprétait le rôle de Jeanne d’Arc dans la pièce dont elle était l’auteur ainsi qu’à saint Jean-Paul II, qui était convaincu qu’il est bon d’annoncer une vérité à travers l’art du théâtre. Le Theatron Kerygma s’appuie sur l’alliance de la foi et de la culture, au service du Beau, splendeur de la Vérité. **Première rencontre le dimanche 13 FEVRIER 2022 à 16h (puis tous les dimanches à 16h)** [https://www.ndbn.fr/2022/02/theatron-kerygma-lancement-13-fev-22/](https://www.ndbn.fr/2022/02/theatron-kerygma-lancement-13-fev-22/)

Ouvert à tous, de 18 à 110 ans

Si vous aimez le théâtre n’hésitez pas à nous rejoindre : nous recherchons des comédiens, comédiennes, musiciens, décorateurs, costumiers, etc.,

Notre-Dame de Bonne Nouvelle 25 rue de la Lune, 75002 Paris Paris Paris



