Présentation du projet : lieu alimentaire partagé

Forum des associations, le dimanche 5 septembre à 09:00

Présentation du projet : création d’un lieu alimentaire partagé. Nous sommes un groupe d’habitants de Saint-Molf, âgés de 28 à 65 ans, qui se réunit environ tous les quinze jours depuis six mois. Nous partageons une réflexion collective autour d’une alimentation saine et locale dans une dynamique de changement et de réappropriation de nos habitudes de consommation. Ayant déjà visités une dizaine de lieux existants variés et inspirants, nous souhaitons mettre en place en centre-bourg un lieu alimentaire animé et ouvert à tous qui propose à la vente des produits sains à prix justes (pour les producteurs et pour les consommateurs). Ce lieu favorisera les rencontres, permettra de créer du lien, d’échanger des savoirs et savoirs faire, et dans la mesure du possible, il favorisera les circuits courts et la connaissance des ressources offertes par notre territoire. Trop impatients de nous retrouver ? Partagez avec nous dés maintenant vos attentes autour de cette initiative collective. Faites-nous part de vos réflexions qui nous sont précieuses. Ou manifestez-nous votre envie de nous rejoindre ! Montrez-nous vos talents ! Proposez-nous une photo, un dessin, un texte, ou toute autre expression de ce que vous inspire une alimentation saine et locale. Laissez exprimer votre créativité et envoyez-nous le fruit de votre recherche. Les contributions reçues seront exposées aux deux événements de septembre. Pour tout renseignement et toute contribution, écrivez-nous : bruno.hanen@saintmolf.fr, ou sous enveloppe en mairie à l’attention du “Groupe d’habitants pour la création d’un lieu alimentaire partagé à Saint-Molf“.

