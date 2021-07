Besançon Citadelle de Besançon - Patrimoine mondial Besançon, Doubs Présentation du projet de rénovation du Musée de la Résistance et de la Déportation Citadelle de Besançon – Patrimoine mondial Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Une présentation de ce projet sera proposée aux visiteurs afin de prendre conscience de l’ampleur du chantier ainsi que de s’imaginer le futur musée.

Emplacement : sous le porche. Toutes les animations sont gratuites. Entrée Citadelle gratuite et accès libre aux trois Musées.

En 2020, le Musée de la Résistance et de la Déportation a entamé une période de rénovation qui s'étendra jusqu'en 2023.

18-19 septembre 2021, 10:00-17:30

