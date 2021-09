Saint-Étienne Le Mixeur Loire, Saint-Étienne Présentation du projet “Cité du design 2025” Le Mixeur Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Présentation du projet “Cité du design 2025” qui vise à finaliser la transformation de la friche industrielle patrimoniale “La Manufacture nationale d’armes de Saint-Etienne” en quartier créatif de la métropole stéphanoise, par Xavier CHANTRE, direction de mission Cité du design 2025, auprès du DGS de Saint-Etienne Métropole. * 8h30 / 8h45 accueil café * 8h45 / 9h15 présentation

Sur inscription

