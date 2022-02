Présentation du projet APollO Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’ozone est un polluant qui pèse sur la productivité et l’économie de l’agriculture française. Il provoque une baisse des quantités de production, des pertes économiques pour les exploitants et altère la qualité des produits agricoles. L’ADEME et l’Ineris, en collaboration avec l’APCA, ont réalisés une étude qui évalue le coût économique de la pollution à l’ozone pour le secteur agricole. Venez découvrir les résultats et les pratiques des agriculteurs pour compenser les effets de l’ozone sur leurs cultures !

entrée libre

