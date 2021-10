Nancy Lycée Pierre de Coubertin Meurthe-et-Moselle, Nancy Présentation du Programme Grande Ecole – Lycée Pierre de Coubertin (Nancy) Lycée Pierre de Coubertin Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

Présentation du Programme Grande Ecole – Lycée Pierre de Coubertin (Nancy) Lycée Pierre de Coubertin, 11 octobre 2021, Nancy. Présentation du Programme Grande Ecole – Lycée Pierre de Coubertin (Nancy)

Lycée Pierre de Coubertin, le lundi 11 octobre à 15:00 Présentation du Programme Grande Ecole – Lycée Pierre de Coubertin (Nancy) Lycée Pierre de Coubertin 5 Rue du Président Robert Schuman, 54000 Nancy Nancy Haussonville – Blandan – Mon Désert – Saurupt Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-11T15:00:00 2021-10-11T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Lycée Pierre de Coubertin Adresse 5 Rue du Président Robert Schuman, 54000 Nancy Ville Nancy lieuville Lycée Pierre de Coubertin Nancy