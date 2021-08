Grenoble En ligne Grenoble, Isère Présentation du programme French Tech Tremplin (en visio) En ligne Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Présentation du programme French Tech Tremplin (en visio)

En ligne, le mercredi 25 août à 13:30

En ligne, le mercredi 25 août à 13:30

Les inscriptions pour candidater sont ouvertes jusqu’au 3 septembre pour la 2ème édition de notre programme d’accompagnement ! ? Nous profiterons de ce moment pour vous expliquer ce que va vous apporter le programme, comment postuler. Vous aurez également la possibilité d’échanger avec d’anciens lauréats. Et vous pourrez nous poser toutes vos questions. **Éligibilités** – Critères économiques : Être Bénéficiaire des minimas sociaux (RSA, AAH…) Être étudiant boursier ou anciennement étudiant boursier (moins d’un an depuis la fin de la bourse) de niveau 5 à 7 Etre pupille de l’Etat – Critères de résidence : Résider dans un quartier prioritaire de la ville (QPV) ou dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) – Parcours personnel : Avoir le statut de réfugié reconnu par l’OFPRA. – À la nouvelle génération d’entrepreneur.e.s #FFTremplin ! – Pour postuler ça se passe ici : [[https://lnkd.in/dbYMDYn](https://lnkd.in/dbYMDYn)](https://lnkd.in/dbYMDYn)

