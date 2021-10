Présentation du programme Edistart’up Le Labo de l’édition, 8 novembre 2021, Paris.

Le 8 novembre à 18h, l’Asfored Edinovo et le Labo de l’édition vous invitent à découvrir Edistart’up, leur programme d’accompagnement de 5 mois destiné à la création d’entreprises autour du livre. Vous portez un projet autour de l’édition et de l’écrit ? Maison d’édition, application, plateforme ou service dédiés à l’écrit ou à la lecture, création de contenus numériques et/ou papier… Vous souhaitez être accompagné.e dans la formalisation de votre idée, dans la recherche de vos premiers clients, de financements, ou encore dans l’identification de vos partenaires ? Venez découvrir Edistart’up et rencontrer les équipes d’Edinovo et du Labo de l’édition, qui seront ravies de vous présenter le programme, de répondre à toutes vos questions et de parler avec vous de votre projet. Pour plus d’informations sur le programme et son appel à candidatures ouvert jusqu’au 22 novembre, [**cliquez ici**](https://labodeledition.parisandco.paris/a-la-une/actualites/appel-a-candidatures-edistart-up-2-postulez-jusqu-au-22-novembre-2021)

Gratuit sur inscription

