Cellier, prieuré de La Charité, Cité du Mot, le mercredi 16 mars à 18:30

L’édition 2022 du festival AUX QUATRE COINS DU MOT se prépare. Elle aura lieu à l’Ascension : du 25 au 29 mai. Cette année, c’est le gai savoir qui sera notre fil rouge. Il évoque tout ce que les verbes « transmettre » et « partager » ont de joyeux, de profond, de positif et de nourricier. Il y sera question de filiation et de mémoire, de traduction et de jeux de mots, de traditions orales et de paroles d’aujourd’hui. Envie de découvrir la programmation et pourquoi pas de rejoindre le groupe des MOTivés pour nous aider à préparer l’événement et vivre le festival de l’intérieur ? Alors RDV le mercredi 16 mars à 18h30 au cellier. **Soirée ouverte à tous, n’hésitez pas à emmener vos amis avec vous !**

Entrée libre

Réunion publique

Cellier,prieuré de La Charité,Cité du Mot 8 cour du château 58400 La Charité sur Loire La Charité-sur-Loire Les Paradis Nièvre



2022-03-16T18:30:00 2022-03-16T20:00:00