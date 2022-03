Présentation du programme de restauration des cours d’eau le kiosque Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Présentation du programme de restauration des cours d'eau

le kiosque, le mardi 22 mars à 18:00

Rennes Métropole vous convie à une réunion de présentation du programme d’actions envisagé pour la reconquête du bon état des cours d’eau, avec la participation de l’Etablissement public territorail du Basisn Vilaine, le : **Mardi 22 Mars – de 18h à 20h – Au Kiosque** Cette réunion vise à présenter la nouvelle organisation mise en place au 1er janvier 2022, avec la mise en œuvre des actions de restauration des milieux aquatiques sur le territoire métropolitain par Eaux&Vilaine, ainsi que les actions programmées. Nous vous remercions par avance de votre participation que nous vous demandons de bien vouloir confirmer auprès de : [s.laurent@rennesmetropole.fr](mailto:s.laurent@rennesmetropole.fr) Réunion publique par Rennes Métropole le kiosque rue des Méliettes Chantepie Ille-et-Vilaine

2022-03-22T18:00:00 2022-03-22T20:00:00

