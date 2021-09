Bobigny Stade départemental de La Motte Bobigny, Seine-Saint-Denis Présentation du PRISME Stade départemental de La Motte Bobigny Catégories d’évènement: Bobigny

Stade départemental de La Motte, le dimanche 19 septembre à 13:30

Livré dès 2024 par le Département de la Seine-Saint-Denis sur l’actuel site du stade de la Motte à Bobigny, le PRISME sera un équipement sportif innovant. Sa programmation et sa réalisation ont été pensées dans le respect des règles de la conception universelle afin d’accueillir l’ensemble des publics dans une logique inclusive, qu’ils soient valides ou en situation de handicap et pour toutes les pratiques, de l’initiation au haut-niveau. L’application d’une telle démarche à un équipement sportif constitue une première en Europe. À la fois équipement sportif et pôle de recherche, le PRISME incarnera l’un des héritages majeurs des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Avec Noé Laurent, chef de projet à la Délégation aux Jeux Olympiques et Paralympiques au Département de la Seine-Saint-Denis

Entrée libre

2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T17:30:00

