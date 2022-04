Présentation du plan en relief de Douai Musée de la chartreuse Douai Catégories d’évènement: Douai

Nord

Présentation du plan en relief de Douai

Musée de la chartreuse, 14 mai 2022, Douai.

Entrée libre

Placez-vous autour du plan en relief et suivez le guide au travers les rues et l’histoire de la ville ! Musée de la chartreuse 130 rue des Chartreux, 59500 Douai Douai Nord

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T18:30:00

