2 rue du Moulin Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

2022-11-19 14:00:00 – 2022-11-20 18:00:00

Haut-Rhin Masevaux-Niederbruck La Société d’Histoire de la Vallée de Masevaux a le plaisir de vous présenter son nouveau bulletin Patrimoine Doller n°32.

La Société d'Histoire de la Vallée de Masevaux a le plaisir de vous présenter son nouveau bulletin Patrimoine Doller n°32.

A cette occasion, vous pourrez également vous procurer d'anciens numéros de la revue. Prix de vente : 20€ +33 3 89 82 07 80

