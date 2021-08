Meyrargues Café Les Taraiettes Bouches-du-Rhône, Meyrargues Présentation du métier d’architecte à Meyrargues Café Les Taraiettes Meyrargues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Meyrargues

Présentation du métier d’architecte à Meyrargues Café Les Taraiettes, 15 octobre 2021, Meyrargues. Présentation du métier d’architecte à Meyrargues

Café Les Taraiettes, le vendredi 15 octobre à 19:30

Présentation / Découverte du métier d’architecte, avec mise en lumière de l’approche environnementale de la profession.

Sur inscription, nombre de places limité

Journées nationales de l’architecture Café Les Taraiettes 20 Cours des Alpes, 13650 Meyrargues Meyrargues Ferme de Parrouvier Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T19:30:00 2021-10-15T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Meyrargues Autres Lieu Café Les Taraiettes Adresse 20 Cours des Alpes, 13650 Meyrargues Ville Meyrargues lieuville Café Les Taraiettes Meyrargues