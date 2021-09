Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse Présentation du MAKATON Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Présentation du MAKATON Médiathèque José Cabanis, 16 octobre 2021, Toulouse. Présentation du MAKATON

Médiathèque José Cabanis, le samedi 16 octobre à 17:30

Samedi 16 octobre à 17h30 DYS – Rencontre Le Makaton a été introduit en France en 1995 par l’association Avenir Dysphasie France pour répondre aux besoins d’un public d’enfants et d’adultes souffrant de troubles d’apprentissage et de la communication.Découvrez leur programme, le matériel proposé Durée : 1h15 Médiathèque José Cabanis Samedi 16 octobre à 17h30 DYS – Rencontre Le Makaton a été introduit en France en 1995 par l’association Avenir Dysphasie France pour répondre aux besoins d’un public d’enfants et d’adultes souffrant Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T17:30:00 2021-10-16T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse