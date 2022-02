Présentation du livre » Villeneuve d’Ascq, ville nouvelle, ville plurielle » Château de Flers, 5 mars 2022, Villeneuve-d'Ascq.

L’Office de Tourisme invite le service de l’Inventaire général du patrimoine culturel de la Région Hauts-de-France à présenter sa nouvelle publication, _Villeneuve d’Ascq. Ville nouvelle, ville plurielle_ : ————————————————————————————————————————————————————————————————————– ### Le samedi 5 mars 2022 à 10h30, dans la salle d’honneur du château de Flers _Pass vaccinal demandé à l’entrée, port du masque et strict respect des gestes barrière_ Leslie Dupuis, chercheuse et Pierre Thibaut, présenteront ce livre, fruit de quatre années de recherche sur le patrimoine de la ville nouvelle de Villeneuve d’Ascq. Ce livre retrace le développement de la ville nouvelle entre 1967 et 1983 – explicitant cette façon exceptionnelle de « fabriquer » une ville – et plus largement décrit les mutations d’un territoire confronté à l’urbanisation des Trente Glorieuses. Par ces images de l’extraordinaire variété des paysages villeneuvois, des grands ensembles aux hameaux, il invite à la découverte d’une ville parfois incomprise, au patrimoine encore trop méconnu, et interroge notre perception de la ville et de ses espaces.

Entrée libre avec pass vaccinal obligatoire

Les auteurs vous racontent le fruit de leurs années de recherches sur Villeneuve d’Ascq

Château de Flers Chemin du Chat Botté, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



