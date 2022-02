Présentation du livre : « Sociologie de Jérusalem » de Sylvaine Bulle et Yann Scioldo-Zürcher Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand, 24 février 2022, Jerusalem.

Présentation du livre : « Sociologie de Jérusalem » de Sylvaine Bulle et Yann Scioldo-Zürcher

Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand, le jeudi 24 février à 19:00

Jeudi 24 février **Présentation du livre :** ** »Sociologie de Jérusalem » de Sylvaine Bulle et Yann Scioldo-Zürcher** Rencontre-échange avec la sociologue Sylvaine Bulle 19h00 à l’Institut français – Chateaubriand En français | Entrée libre En partenariat avec Educational Bookshop الخميس ٢٤ شباط **تقديم كتاب** ** »سوسيولوجية القدس » لسيلفين بول ويان شولدو تسورشر** لقاء ومناقشة مع أستاذة علم الإجتماع سيلفين بول ٧ مساءً في المعهد الفرنسي في القدس – شاتوبريون بالفرنسية | الدخول مجاني بالشركة مع المكتبة العلمية Thursday 24 February **Book Launch** ** »Sociology of Jerusalem » by Sylvaine Bulle and Yann Scioldo-Zürche**r Discussion with the sociologist Sylvaine Bulle 7 pm at the French Institute Chateaubriand In French | Free entrance In partnership with Educational Bookshop

Entrée libre

Rencontre-échange avec la sociologue Sylvaine Bulle

Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand Jerusalem, 23 Salah Eddin street Jerusalem



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T19:00:00 2022-02-24T21:00:00