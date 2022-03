PRÉSENTATION DU LIVRE “RÉSISTANCE ET DÉPORTATION À AMBRIÈRES LE GRAND ET SES ENVIRONS 1943-1944”. Ambrières-les-Vallées, 1 avril 2022, Ambrières-les-Vallées.

Fin 2020, l’association du Mémorial de la Déportation a publié le livre “Résistance et déportation à Ambrières-le-Grand et ses environs 1943-1944”. En 2019-2020, l’équipe du Mémorial a recherché, collecté et analysé des témoignages et des archives sur les résistants d’Ambrières-le-Grand et ses environs. Grâce aux documents personnels confiés, aux témoignages recueillis et à des travaux historiques, l’association a pu retracer les trajectoires de ces hommes et de ces femmes remarquables du canton.

Présentation du libre à la Fabrique de Territoire, Salle Coeur de ville, située près de la Médiathèque d’Ambrières.

Organisé par le Mémorial des Déportés de la Mayenne, en partenariat avec la municipalité d’Ambrières-les-Vallées, la Médiathèque d’Ambrières et les services culturel et tourisme de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais

Parallèlement, l’exposition De l’enfer à la liberté (réalisée par l’association pour le Mémorial de la Déportation en 2015), abordant la fin des camps nazis et le retour des déportés mayennais, sera affichée à la médiathèque d’Ambrières du 29 mars au 7 mai 2022. Un questionnaire pédagogique est disponible autour de cette exposition.

