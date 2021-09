Chabeuil Chabeuil Chabeuil, Drôme Présentation du livre “Presbyterian Church, poème et photographies” – Les off des rencontres de la photo Chabeuil Chabeuil Catégories d’évènement: Chabeuil

Présentation du livre "Presbyterian Church, poème et photographies" – Les off des rencontres de la photo Chabeuil, 11 septembre 2021, Chabeuil. 2021-09-11 10:00:00 – 2021-09-11 19:00:00 Librairie Ecriture Derrière la poste

Chabeuil Drôme

Chabeuil Drôme Chabeuil Exposition de Marie MEULIEN.

Cette oeuvre est dédiée aux victimes de Cellular Jail (îles Andama, Inde du Sud) et à travers eux, aux prisonniers politiques d’hier et d’aujourd’hui. clicimagechabeuil@orange.fr http://les-rencontres-de-la-photo-chabeuil.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-03 par

