Présentation du livre « Mal au vide » Babelle, la Boutik à Boukins Plouha, samedi 20 avril 2024.

Présentation du livre « Mal au vide » Babelle, la Boutik à Boukins Plouha Côtes-d’Armor

Présentation du livre « Mal au vide » aux éditions Le Coureur de Grèves. Illustrations de Gwen Guégan.

« Cinquante monologues loufoques, poétiques et décalés, qui jouent avec la langue française. Entre le pied de la lettre et l’approximation, le langage en ressort tout chamboulé. » Clotilde de Brito expliquera la génèse de son livre et son rapport à la langue française et au langage.

Quand l’erreur lève des voiles recouvrant les doubles sens, quand le pas de côté ouvre des fenêtres inattendues sur la poésie, le langage devient un jeu.

L’autrice lira quelques extraits de son livre et répondra à vos questions.

L’illustratrice, l’artiste Gwen Guégan, sera également présente. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 19:00:00

fin : 2024-04-20 22:00:00

Babelle, la Boutik à Boukins 1, rue du 8 mai 1945

Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne contact@librairie-babelle.fr

L’événement Présentation du livre « Mal au vide » Plouha a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de tourisme Falaises d’Armor