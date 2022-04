Présentation du livre “Le feu de la révélation” par l’auteur J-François Barbieri Veynes Veynes Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

2022-04-21 11:00:00 11:00:00 – 2022-04-21 15:00:00 15:00:00

Veynes Hautes-Alpes Veynes Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Parution d’un polar “Le feu de la révélation” aux Ed. Nombre7. L’auteur Jean-François Barbieri présentera et dédicacera son livre. Vente sur place. jeff.marseille@yahoo.fr +33 6 52 80 31 17 Veynes

